Инсайдер раскрыл характеристики HMD Atlas: чип Snapdragon, ёмкая АКБ и быстрый дисплей

HMD продолжает расширять линейку смартфонов, и уже известно о нескольких моделях, которые готовят к выходу. Так, например недавно смартфон с предположительным названием Skyline с дизайном в стиле Nokia Lumia 920 показали на рендерах.

Сегодня инсайдер в социальных сетях распространил данные о технических характеристиках еще одного смартфона — HMD Atlas.

Так, стало известно, что смартфон HMD Atlas будет представлен в среднебюджетном сегменте рынка. Устройство, судя по изображению, будет иметь плоский экран с круглым вырезом для фронтальной камеры и прямоугольный модуль основной камеры на задней панели.

Предполагается, что HMD Atlas будет оснащен IPS-экраном диагональю 6,64 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора будет использоваться чип Snapdragon 4 Gen 2. Ожидается, что устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Основная камера будет иметь разрешение 48 Мп, а сверхширокоугольный модуль — 5 Мп. Фронтальная камера, по информации инсайдера, будет иметь разрешение 16 Мп.

Другие упомянутые особенности включают аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0, наличие модуля NFC, слота для карты microSD, сканера отпечатков пальцев на боковой грани и 3,5-мм аудиоразъема.

Предполагаемая цена HMD Atlas составит около $240 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.