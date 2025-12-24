Инсайдер раскрыл характеристики бюджетного планшета Realme Pad 3 5G

Стали известны ключевые характеристики будущего планшета Realme Pad 3 с поддержкой сетей пятого поколения. Как сообщают источники, устройство может быть представлено 6 января 2026 года в Индии одновременно с наушниками Realme Buds Air 8 и линейкой смартфонов Realme 16 Pro.

Деталями о новинке поделился известный инсайдер Абхишек Ядав. По его информации, Realme Pad 3 получит 11,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2,8K и пиковой яркостью до 500 нит. За производительность планшета будет отвечать процессор Dimensity 7300 Max, обеспечивающий поддержку 5G и стабильную работу в повседневных задачах.

Сообщается, что устройство оснастят аккумулятором емкостью 12 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Камеры будут представлены двумя модулями по 8 мегапикселей — фронтальным и основным. Также Realme планирует выпустить для планшета дополнительные аксессуары, включая клавиатуру и стилус, которые будут продаваться отдельно. При этом не исключается, что стилус может поставляться бесплатно для первых покупателей.

Ранее инсайдер указывал, что Realme Pad 3 выйдет в версиях только с Wi-Fi и с поддержкой Wi-Fi + 5G. Ожидается появление двух конфигураций памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. В числе предполагаемых цветовых вариантов названы Space Grey и Champagne Gold.

Новинка станет преемником модели Realme Pad 2, выпущенной в 2023 году, которая оснащалась 11,52-дюймовым экраном 2K, процессором Helio G99 и батареей на 8360 мА·ч с поддержкой зарядки 33 Вт.