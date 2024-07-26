Инсайдер продемонстрировал Pixel 9 Pro XL во всех доступных цветах

Надежный источник информации OnLeaks публикует качественные изображения предстоящего смартфона Google Pixel 9 Pro XL в различных цветовых вариантах корпуса.

По его данным, новинка не будет иметь одного из традиционных цветов, присущих предыдущим моделям «Пикселей».

На рендерах представлены варианты Obsidian (черный), Porcelain (молочно-белый), Rose (розовый) и Hazel (ореховый).

По всей видимости, голубого цвета, характерного для Pixel 8 Pro, в новой модели не будет.

Судя по изображениям, дизайн смартфонов будет выполнен в приглушенных оттенках. Задняя панель и поверхность блока камер будут матовыми, в то время как боковые грани будут глянцевыми.