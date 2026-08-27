Инсайдер показал рендеры юбилейного iPhone к 20-летию серии

В интернете появились предполагаемые изображения юбилейного iPhone, выпуск которого ожидается в 2027 году — к 20-летию линейки смартфонов Apple. Рендеры демонстрируют устройство с заметно переработанным дизайном.

На изображениях смартфон получил изогнутое стекло на передней и задней панелях. Две основные камеры расположены горизонтально, а в верхней части экрана находится круглое отверстие для фронтального объектива.

Привычный вырез Dynamic Island на рендерах отсутствует. При этом изображения не дают понять, где Apple может разместить датчики системы распознавания лица Face ID. Некоторые элементы внешности устройства напоминают решения, применяемые производителями Android-смартфонов.

Журналисты Android Authority обратили внимание на несоответствия между опубликованными картинками. В частности, на части рендеров отсутствуют кнопки регулировки громкости. Издание предположило, что изображения могли создать с помощью искусственного интеллекта по текстовому описанию.

Apple официально не подтверждала внешний вид юбилейного смартфона. Поэтому представленные рендеры пока нельзя считать достоверным изображением будущего устройства.