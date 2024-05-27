Инсайдер показал разницу между iPhone 16 Pro и его предшественником

Инсайдер, известный под ником Majin Bu, опубликовал фото прототипа iPhone 16 Pro, продолжая свою серию информационных разоблачений о новых продуктах Apple. На снимках будущего смартфона можно увидеть его сравнение с текущей моделью iPhone 15 Pro.

На фотографиях видно, что следующее поколение iPhone будет чуть больше своего предшественника. Это подтверждает слухи о том, что iPhone 16 Pro будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, в то время как у текущей модели диагональ экрана составляет 6,1 дюйма. Кроме того, новинка будет отличаться более тонкими рамками.

Также на задней панели заметно некоторое изменение в модуле основной камеры. Предварительные данные указывают на то, что iPhone 16 Pro будет оснащен увеличенным 48-мегапиксельным основным сенсором, ультраширокоугольным объективом на 48 Мп и 12-мегапиксельным перископическим телефотодатчиком с пятикратным оптическим зумом, заимствованным у флагманской модели iPhone 15 Pro Max.

Однако самым интересным нововведением является появление отдельной дополнительной кнопки, названной «кнопкой захвата» (Capture Button). Эта кнопка с датчиком степени нажатия будет расположена под кнопкой питания на правой боковой стороне корпуса устройства.

По предварительным данным, она позволит более точно управлять камерой: легкое нажатие позволит пользователю настроить фокус, а более сильное нажатие сделает фотографию.

Кроме того, ожидается, что iPhone 16 Pro получит более мощный процессор, увеличенную батарею и некоторые другие нововведения. Однако информация о дате выхода, ценах и остальных характеристиках пока остается неизвестной.