Инсайдер показал новый дизайн камер Samsung Galaxy S27 Ultra

Будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra может получить переработанный блок камер и лишиться одного телеобъектива. Предполагаемые изображения устройства опубликовал известный инсайдер Ice Universe.

Судя по представленным материалам, камеры разместят внутри крупного прямоугольного блока. На нём видны два круглых отверстия и одна вертикальная вставка овальной формы. При этом значительная часть площадки остаётся свободной, что заметно отличает новинку от предыдущих моделей серии Galaxy S Ultra.

По сведениям источников, Samsung может установить в Galaxy S27 Ultra три задние камеры вместо четырёх. Производитель якобы откажется от телеобъектива с трёхкратным оптическим приближением.

Изменения в оформлении связывают с переносом пятикратного телеобъектива. Эта камера получит крупный сенсор, из-за которого модуль будет сильнее выступать над поверхностью корпуса. Внутреннее расположение остальных компонентов, как сообщают СМИ, почти не изменится по сравнению с Galaxy S26 Ultra. Компания Samsung эту информацию пока не подтверждала.