Инсайдер показал Motorola Razr Plus 2025 в красном цвете

Смартфон Motorola Razr Plus 2025, который в некоторых странах может называться Razr 60 Ultra, недавно появился в сети с новыми изображениями. Инсайдер Эван Бласс представил рендеры нового цвета — Rio Red.

Ожидается, что версия Rio Red будет иметь покрытие из веганской кожи с зернистой текстурой. Ранее был представлен и тёмно-зелёный вариант с аналогичным искусственным кожаным покрытием.

Смартфон будет оснащён металлической рамкой, кнопками регулировки громкости, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB-C и динамиками.

Этот складной смартфон-раскладушка, вероятно, получит большой 4-дюймовый OLED-дисплей, который займет большую часть верхней части корпуса, а также двойную камеру по бокам. Внутри ожидается 6,9-дюймовый складной pOLED-экран с разрешением FHD+ и высокой частотой обновления.

По слухам, в Razr 60 Ultra будет использоваться мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который является улучшенной версией Snapdragon 8s Gen 3, установленного в Razr 50 Ultra. Устройство также, скорее всего, будет иметь аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Хотя информация о камере ещё не подтверждена, предполагается, что основной сенсор будет иметь разрешение 50 Мп и сверхширокоугольный объектив. Motorola пока не объявила цены и даты выхода, но по слухам, Razr 60 Ultra может появиться в США в середине 2025 года.