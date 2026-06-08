Инсайдер показал макет складного iPhone Ultra в белом цвете

Инсайдер Sonny Dickson опубликовал детализированный макет предполагаемого складного смартфона iPhone Ultra и сообщил, что устройство может выйти только в белом цвете без других вариантов оформления.

Судя по представленным изображениям, фронтальная камера расположена в левом верхнем углу внутреннего дисплея. По данным источников, в устройстве может не использоваться Face ID — вместо него предполагается внедрение Touch ID, встроенного в боковую кнопку питания.

По сообщениям инсайдеров, Apple якобы завершила разработку устройства и планирует запустить его производство в конце месяца.