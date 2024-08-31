Инсайдер показал, как может выглядеть PlayStation 5 Pro

В сети активно обсуждается возможный анонс PS5 Pro, и появились первые детали о её дизайне.

Инсайдер bilbil-kun, известный своими точными утечками, поделился изображением PlayStation 5 Pro. Это не фотография реальной консоли, а концепт переработанного внешнего вида.

По его данным, PS5 Pro будет напоминать оригинальную модель, но с тремя декоративными полосами на боковых панелях, в отличие от одной полосы у PS5 Slim.

Также сообщается, что PS5 Pro будет без дисковода, но, возможно, к ней можно будет подключить внешний дисковод от стандартной PS5.

Ожидается, что новая консоль будет поддерживать разрешение 8K и улучшенную трассировку лучей. Также планируется внедрение технологии, основанной на искусственном интеллекте, для повышения кадровой частоты.

Графическая мощность составит около 33,5 терафлопсов, что позволит конкурировать с высококлассными игровыми ПК.

Анонс консоли может состояться в сентябре, а продажи начнутся в ноябре. Цены на новинку, вероятно, будут в диапазоне от 499 до 700 долларов.