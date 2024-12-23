Инсайдер показал, как будет выглядеть Lenovo ThinkBook Plus 6 с выдвижным экраном

Появились первые изображения нового Lenovo ThinkBook Plus 6, который, по слухам, будет оснащён выдвижным дисплеем. Этот экран будет подниматься вверх, увеличивая рабочую область и открывая дополнительное пространство для работы.

Согласно информации от известного инсайдера Эвана Бласса, новый ноутбук напоминает концепт 2023 года, где экран также удлиняется вертикально.

На изображениях видно, как можно использовать увеличенный дисплей для многозадачности: например, в верхней части экрана можно смотреть видео, а в нижней — работать с документами.

Пока что никаких технических характеристик устройства не раскрыто. Однако, если ноутбук действительно будет представлен на выставке CES в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2025 года, он может стать одним из самых интересных новинок на мероприятии.

Эван Бласс зарекомендовал себя как надежный источник утечек о продукции Lenovo, и его прогнозы о дебюте ThinkBook Plus 6 на CES выглядят весьма вероятными.