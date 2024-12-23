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Инсайдер показал, как будет выглядеть Lenovo ThinkBook Plus 6 с выдвижным экраном

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Появились первые изображения нового Lenovo ThinkBook Plus 6, который, по слухам, будет оснащён выдвижным дисплеем. Этот экран будет подниматься вверх, увеличивая рабочую область и открывая дополнительное пространство для работы.

Инсайдер показал, как будет выглядеть Lenovo ThinkBook Plus 6 с выдвижным экраном

Согласно информации от известного инсайдера Эвана Бласса, новый ноутбук напоминает концепт 2023 года, где экран также удлиняется вертикально.

На изображениях видно, как можно использовать увеличенный дисплей для многозадачности: например, в верхней части экрана можно смотреть видео, а в нижней — работать с документами.

Пока что никаких технических характеристик устройства не раскрыто. Однако, если ноутбук действительно будет представлен на выставке CES в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2025 года, он может стать одним из самых интересных новинок на мероприятии.

Эван Бласс зарекомендовал себя как надежный источник утечек о продукции Lenovo, и его прогнозы о дебюте ThinkBook Plus 6 на CES выглядят весьма вероятными.

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