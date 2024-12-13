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Инсайдер опубликовал изображения рамки нового iPhone 17

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Weibo появилась реальная фотография рамки будущего устройства.

Инсайдер опубликовал изображения рамки нового iPhone 17

Китайский инсайдер под ником Schrodinger’s British Shorthair утверждает, что имеет связи в цепочке поставок, что делает информацию более достоверной.

На снимке видно, что рамка соответствует дизайну, представленному на рендере. С правой стороны находятся вырезы под кнопку включения и для SIM-карты или управления камерой. Слева расположены вырезы для кнопок регулировки громкости и Action Button.

Также инсайдер сообщил, что в центре задней панели будет размещён сверхширокоугольный модуль камеры. Задняя часть iPhone 17 будет покрыта стеклянной панелью для поддержки беспроводной зарядки.

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