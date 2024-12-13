Инсайдер опубликовал изображения рамки нового iPhone 17

В Weibo появилась реальная фотография рамки будущего устройства.

Китайский инсайдер под ником Schrodinger’s British Shorthair утверждает, что имеет связи в цепочке поставок, что делает информацию более достоверной.

На снимке видно, что рамка соответствует дизайну, представленному на рендере. С правой стороны находятся вырезы под кнопку включения и для SIM-карты или управления камерой. Слева расположены вырезы для кнопок регулировки громкости и Action Button.

Также инсайдер сообщил, что в центре задней панели будет размещён сверхширокоугольный модуль камеры. Задняя часть iPhone 17 будет покрыта стеклянной панелью для поддержки беспроводной зарядки.