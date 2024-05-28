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Инсайдер Onleaks опубликовал фото упаковки грядущего Realme GT 6

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Новые подробности ожидаемого смартфона realme GT 6 раскрыты благодаря утечке информации. Фотографии упаковки устройства, появившиеся после первого тизера, раскрывают некоторые интересные особенности и характеристики этой новинки.

Инсайдер Onleaks опубликовал фото упаковки грядущего Realme GT 6 Инсайдер Onleaks опубликовал фото упаковки грядущего Realme GT 6

На самой упаковке производитель указал на использование искусственного интеллекта, а на обратной стороне представлено краткое описание возможностей ИИ, включая ночную съемку, удаление нежелательных объектов с фотографий, работу с текстом и умный поиск.

Предполагается, что презентация realme GT 6 состоится в июне. Считается, что это будет глобальная версия уже выпущенного в Китае смартфона realme GT Neo6. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 6000 нит.

В качестве процессора будет использован мощный чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт обеспечит продолжительное время работы. Кроме того, ожидается наличие 50-мегапиксельной камеры с сенсором Sony IMX882 и оптической стабилизацией.

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