Инсайдер: новый iPhone SE оценят не выше 550 долларов

Apple готовится выпустить новый бюджетный смартфон iPhone SE 4 в марте 2025 года. Инсайдер Jukanlosreve поделился информацией о ключевых характеристиках и ожидаемой цене устройства.

Одним из основных обновлений станет новый 5G модем, разработанный самой Apple под кодовым названием Centauri. Это решение позволит компании уменьшить зависимость от сторонних поставщиков модемов, что может повысить общую эффективность устройства.

iPhone SE 4, по имеющимся данным, будет оснащён 6,06-дюймовой LTPS OLED-панелью с разрешением 2532 x 1170 пикселей и пиковой яркостью 800 нит. Это означает, что вместо традиционного ЖК-дисплея пользователи получат более яркий и контрастный экран. Повышенная прочность обеспечивается за счёт использования материала Ceramic Shield, который также применяется в серии iPhone 14.

Смартфон будет работать на чипе A18, который используется в iPhone 16 и 16 Plus. Ожидается, что он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Это даст возможность использовать функции Apple Intelligence, которые отсутствуют в моделях iPhone 13 Pro Max и 14 Pro Max.

На задней панели устройства установят 48-мегапиксельный сенсор Sony Exmor IMX904, а спереди разместится 12-мегапиксельная камера. Размеры нового iPhone SE 4 составят 146,7 x 71,5 x 7,8 мм, а ёмкость аккумулятора увеличится до 3279 мА•ч, что на 62% больше, чем у предыдущей модели iPhone SE 3.

Смартфон также будет поддерживать Face ID, а его защита от пыли и воды будет соответствовать стандарту IP68. Кроме того, устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 20 Вт и беспроводную зарядку MagSafe с мощностью до 15 Вт.

Предполагаемая цена нового iPhone SE 4 будет находиться в диапазоне от $500 до $550. Презентация устройства ожидается в марте 2025 года.