Инсайдер: iPhone может получить 200-Мп камеру в 2026 году

Компания Apple рассматривает возможность оснащения будущих моделей iPhone основной камерой с разрешением 200 мегапикселей. Об этом сообщает известный инсайдер Digital Chat Station. По его словам, столь высокое разрешение может появиться в одном из грядущих поколений смартфонов, однако точная модель пока не уточняется.

Согласно текущим ожиданиям, осенью 2025 года будет представлена линейка iPhone 17. В неё, по предварительной информации, не войдёт модель с 200-Мп камерой. В то же время в версиях 17 Pro и 17 Pro Max появится 48-мегапиксельный телеобъектив, а вся линейка получит обновлённую фронтальную камеру с разрешением 24 мегапикселя.

Камера с разрешением 200 мегапикселей, по оценкам источника, может появиться в моделях iPhone 18, выход которых ожидается в 2026 году. Не исключено, что такой модуль получит и разрабатываемый Apple складной смартфон iPhone Fold, либо юбилейная модель 2027 года, приуроченная к 20-летию первого iPhone.

Компания Apple официально не подтверждала планы по внедрению камер с разрешением выше текущих 48 мегапикселей.