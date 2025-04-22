Инсайдер: iPhone 17e близок к производству, релиз ожидается в мае 2026 года

Apple готовит к выпуску новый смартфон среднего класса iPhone 17e, который, по информации источников в китайской цепочке поставок, уже приближается к этапу опытного производства. Об этом сообщил проверенный инсайдер Fixed Focus Digital в соцсети WeChat.

По предварительным данным, запуск устройства запланирован на конец мая 2026 года. Однако точная дата выхода пока не подтверждена. Ожидается, что iPhone 17e продолжит стратегию Apple по развитию отдельной линейки доступных моделей в рамках основной серии iPhone, наряду с традиционными версиями Pro, Plus и базовыми моделями.

Согласно инсайдеру, iPhone 17e будет нацелен на конкуренцию в сегменте среднего ценового уровня, где сильные позиции занимают китайские бренды Xiaomi, Redmi и vivo. Выпуск устройства примерно в тот же период, что и новые модели этих компаний, может усилить конкуренцию на ключевых азиатских рынках.

Предшествующая модель, iPhone 16e, вышла в феврале 2025 года с ценой от $599. Она оснащена 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипом A18, поддержкой Face ID и портом USB-C, что позволило позиционировать её как более доступную альтернативу флагманским решениям.

Компания Fixed Focus Digital первой упомянула модель с индексом «e» ещё в декабре прошлого года, когда большинство аналитиков предполагали, что Apple продолжит развивать линейку iPhone SE. Позднее предположения подтвердились: iPhone 16e занял отдельную нишу и показал хорошие результаты в продажах.

По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2025 года Apple заняла первое место на мировом рынке смартфонов, получив 19% доли. Существенную роль в этом сыграли успехи модели iPhone 16e и активный рост на развивающихся рынках.