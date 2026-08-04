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Иностранные браузеры перестали автоматически открывать сайты крупных российских банков

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователи столкнулись с проблемами при открытии сайтов крупных российских банков в зарубежных браузерах — это связано с отзывом SSL-сертификатов, о котором стало известно недавно. Соответствующие сайты теперь отмечаются браузерами как небезопасные, и для их открытия требуется отдельно проигнорировать появляющееся предупреждение.

Редакция Rozetked подтвердила наличие данной проблемы: при попытке открыть сайты «Сбербанка», ВТБ и «Альфа-Банка» в Google Chrome появляются соответствующие уведомления, тогда как порталы «Газпромбанка» и «Т-Банка» на данный момент открываются без предупреждений. Аналогичная ситуация наблюдается и в браузерах Firefox, Edge и Safari. При этом отечественные браузеры, в частности «Яндекс Браузер», открывают сайты банков без каких-либо затруднений.

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