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Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети

17.05.2020 20:57

Xiaomi в текущем году выпустит очень много новинок, причем будут не только смартфоны, но также и телевизоры. Среди них появится премиальная модель, в которой установят OLED панель.
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.

В 2020 году стоит ожидать 65-дюймовый телевизор с OLED экраном, о котором сообщали и ранее. По слухам, в нем установят дисплей от корейского производителя.

Также Xiaomi выпустит 32-дюймовый телевизор Smart TV Pro, а под брендом Redmi выйдет саундбар. Стоит отметить, что это будет первый продукт в линейке товаров Redmi.

Также под брендом Redmi выпустят новый 14-дюймовый ноутбук с процессором AMD Ryzen и смартфон с 5G.

Сообщается, что смартфон получит название Redmi K30i. В его основе ляжет процессор от MediaTek, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Камера в Redmi K30i будет с 48 Мп основным модулем.

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