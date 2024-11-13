Infinix Zero Flip: доступное решение в мире складных смартфонов

Компания Infinix представила новый складной смартфон Zero Flip, который сочетает стильный дизайн и среднюю производительность. Это модель с двумя экранами AMOLED, в том числе внешним экраном для быстрого доступа, и камерой для селфи. Zero Flip — это доступная альтернатива в растущем сегменте складных телефонов, где уже представлены такие конкуренты, как Tecno Phantom V Flip2 и Samsung Galaxy Z Flip5.

Складные смартфоны становятся все более популярными и начинают делиться на несколько категорий, среди которых наибольшее внимание уделяется моделям формата Flip и Fold. Изначально эти термины использовались для маркетинга продуктов Samsung, но теперь они охватывают целые классы устройств. Компания Tecno предложила свою версию Fold, более доступную по цене, а теперь и Infinix представила свой Flip-смартфон, который стал предметом нашего обзора.

Дизайн и особенности

Смартфоны формата Flip часто ассоциируются с компактностью и удобством для женщин, так как в сложенном виде они легко помещаются в сумочку. В раскрытом виде Infinix Zero Flip напоминает обычный моноблок, но с более вытянутыми пропорциями. Размеры устройства следующие: толщина — 7,6 мм (в сложенном виде — 16 мм), ширина — 73,4 мм, длина — 170,4 мм, масса — 195 г. Это делает Zero Flip несколько более узким, чем модели вроде Xiaomi Redmi Note 13 Pro или Samsung Galaxy A55, и весьма удобным в руке. Его можно развернуть одной рукой, но для складывания потребуется обе.

Одним из недостатков устройства является сложность съемки селфи на основной камере в сложенном состоянии — смартфон неустойчиво держится в руке. Также у модели есть небольшие проблемы с шарнирным механизмом: иногда его работа бывает непредсказуемой. В остальном же дизайн устройства приятный, и оно удобно в использовании. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, которая расположена справа от кнопки регулировки громкости.

Что касается экранов, то, как и у большинства складных смартфонов, сгибы с временем становятся практически незаметными, что также относится и к этому устройству.

Экраны и интерфейс

Основной экран Infinix Zero Flip имеет диагональ 6,9 дюйма, выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 120 Гц с разрешением FullHD+. Это достаточно яркий экран с хорошей цветопередачей, подходящий для смартфона среднего класса.

Устройство работает на базе операционной системы Android с фирменной оболочкой XOS от Infinix, которая добавляет полезные функции и возможности для кастомизации.

Внешний экран устройства стал настоящим сюрпризом. Раньше такие экраны могли показывать только время, но теперь на внешнем экране Infinix Zero Flip отображается разрешение почти Full-HD, а также поддерживается частота обновления 120 Гц. Однако есть ограничения: например, отсутствует функция «Always On», которую можно встретить в более дорогих моделях.

Производительность и автономность

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020, который обеспечивает среднюю производительность. Этот чипсет способен справляться с большинством современных приложений и игр, однако для более требовательных игр лучше выбрать устройства с более мощной начинкой. Что касается автономности, то она на уровне аналогичных моделей формата Flip, что делает Infinix Zero Flip конкурентоспособным в этом плане.

Камера

Infinix Zero Flip оснащён тремя камерами: одна для селфи и две на задней панели. Основная камера показывает достойные результаты для своей категории, но алгоритмы обработки изображений иногда вызывают вопросы. Проблемы могут возникать при съёмке селфи, поскольку фокус может смещаться, что сказывается на качестве снимков.

Конкуренты и заключение

В сегменте складных смартфонов Infinix Zero Flip конкурирует с моделями, такими как Samsung Galaxy Z Flip5 и Tecno Phantom V Flip2. Эти устройства предлагают более высокие характеристики камеры и производительности, однако Zero Flip выделяется доступной ценой.

Несмотря на отсутствие значительных инноваций, этот смартфон привлекает вниманием своим стильным дизайном и доступной стоимостью. Чтобы стать более успешным на рынке, Infinix предстоит улучшить качество камеры и автономность, но на данный момент модель уже является привлекательным выбором для тех, кто ищет складной смартфон по более разумной цене.