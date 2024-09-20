В РФ начнутся продажи смартфона Infinix ZERO 40 5G стоимостью от 43 000 рублей

Новый смартфон в версии с поддержкой сетей пятого поколения был представлен в конце августа, а позже выяснилось, что модель будет доступна для покупки на российском рынке.

Продажи в стране стартуют 26 сентября в двух конфигурациях с разным объемом памяти.

Этот камерофон ориентирован на молодую и креативную аудиторию, предлагая функции, подходящие для ведения блогов и создания контента.

Infinix ZERO 40 5G отличается от ранее выпущенной 4G-модели не только поддержкой 5G, но и улучшенной начинкой. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, обеспечивающим высокую производительность. Смартфон имеет 5000 мАч аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки до 20 Вт.

В РФ новинку предложат в версии 12/256 ГБ, которую оценили в 42 990 рублей и конфигурации 12/512 ГБ за 45 990 рублей. На старте продаж смартфон может обойтись немного дешевле заявленных розничных цен.