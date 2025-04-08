Infinix представит ароматизированный смартфон Note 50s 5G+ в Индии

Первые сообщения о запуске такого смартфона появились пару месяцев назад, а недавно выяснилось, что компания действительно работает над таким устройством, и дебютирует оно в Индии.

Компания Infinix уже анонсировала новый смартфон Note 50s 5G+, запустив тизерную кампанию в Индии.

Так, уже известно, что устройство будет доступно в трех цветах: титаново-сером, рубиново-красном и морском сине-зеленом.

Особый интерес вызывает последний цвет, так как Infinix утверждает, что он оснащён методом микрокапсуляции, который позволяет телефону сохранять аромат.

Дата выпуска Infinix Note 50s 5G+ в Индии назначена 18 апреля. Технология Energizing Scent-Tech удерживает молекулы аромата в капсулах, встроенных в заднюю панель телефона из веганской кожи, что позволяет ему постепенно источать легкий освежающий запах.

Аромат следует держать на подставке до шести месяцев, хотя его состояние зависит от условий использования.

Генеральный директор Infinix India Аниш Капур отметил, что цена на смартфон будет ниже 20 000 рупий (примерно 235 долларов).

Полный список характеристик устройства ещё не представлен, но известно, что основная камера будет оснащена 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682.