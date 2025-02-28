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Infinix представила концепт складного телефона ZERO Series Mini Tri-Fold

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Бренд Infinix, нацеленный на молодых пользователей, представил инновационное складное устройство ZERO Series Mini Tri-Fold. Оно легко превращается из смартфона в устройство для фитнеса и развлечений, а также в компактную камеру без помощи рук.

Infinix представила концепт складного телефона ZERO Series Mini Tri-Fold

ZERO Series Mini Tri-Fold отличается уникальным механизмом тройного складывания и двойными шарнирами, что позволяет ему менять форму и функциональность. Устройство может использоваться для звонков, развлечений или как камера, фиксируясь на тренажерах, рюкзаках или в автомобиле.

Infinix представила концепт складного телефона ZERO Series Mini Tri-Fold

Устройство также имеет откидной экран, который облегчает многозадачность, позволяя пользователям одновременно видеть переведенный контент. Оно может снимать качественные фотографии и видео, а также идеально подходить для селфи.

Infinix представила концепт складного телефона ZERO Series Mini Tri-Fold

В сложенном виде Mini Tri-Fold выглядит как стильный и удобный смартфон. Он легкий и разработан для использования одной рукой, что делает его универсальным решением для молодежи.

Infinix продолжает удивлять, сочетая передовые технологии и стильный дизайн, предлагая пользователям новое видение мобильных устройств с каждым использованием.

Infinix представила концепт складного телефона ZERO Series Mini Tri-Fold

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