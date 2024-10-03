Infinix представил ультрабюджетный смартфон Smart 9 с АКБ на 5000 мАч и IPS-экраном

В линейке бренда Infinix появился еще один новый бюджетный смартфон под названием Smart 9, который выходит на рынок в четырех цветах и двух конфигурациях памяти по цене от 75 долларов или 7 100 рублей.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Есть функция Always On Display и динамический островок Dynamic Bar для отображения уведомлений.

В основе Infinix Smart 9 лежит процессор Helio G81, который работает в связке с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в самой мощной версии. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 5000 мАч.

На задней панели располагается двойная камера с основным 8-мегапиксельным сенсором и дополнительным датчиком, а фронтальная камера получила разрешение 13 Мп.

Смартфон имеет стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Операционная система — Android 14 Go Edition с интерфейсом XOS 14.

Infinix Smart 9 предлагается в чёрном, голубом, золотом и серебряном цветах. Версия с 3/64 ГБ стоит $75, а цена конфигурации с 4/128 ГБ пока не объявлена.