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Компания Infinix объявила в России скидки на смартфоны до 8000 рублей

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Год назад на российском рынке появился новый бренд смартфонов – Infinix. В честь первой годовщины компания решила устроить распродажу смартфонов.
Как пишет портал «ГазетаDAILY», скидки на смартфоны могут достигать 8 тыс. рублей.

Помимо скидок производитель в России предлагает в подарок дополнительную гарантию на шесть месяцев. Еще запущен розыгрыш призов на официальной страничке во «ВКонтакте».

Infinix приурочила своей годовщине и выход новой модели под названием Infinix NOTE 12 VIP.

В этом смартфоне установлен 120 Гц экран, 108 Мп основная камера и есть поддержка зарядки мощностью 120 Вт.

Infinix NOTE 12 VIP на старте продаж предлагается по цене 26 990 рублей, обычная розничная цена на модель установлена на уровне 32 990 рублей.

Infinix
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