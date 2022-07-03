Компания Infinix объявила в России скидки на смартфоны до 8000 рублей

Год назад на российском рынке появился новый бренд смартфонов – Infinix. В честь первой годовщины компания решила устроить распродажу смартфонов.
Как пишет портал «ГазетаDAILY», скидки на смартфоны могут достигать 8 тыс. рублей.
Помимо скидок производитель в России предлагает в подарок дополнительную гарантию на шесть месяцев. Еще запущен розыгрыш призов на официальной страничке во «ВКонтакте».
Infinix приурочила своей годовщине и выход новой модели под названием Infinix NOTE 12 VIP.
В этом смартфоне установлен 120 Гц экран, 108 Мп основная камера и есть поддержка зарядки мощностью 120 Вт.
Infinix NOTE 12 VIP на старте продаж предлагается по цене 26 990 рублей, обычная розничная цена на модель установлена на уровне 32 990 рублей.