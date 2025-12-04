Infinix Note 60 Ultra станет первым смартфоном бренда с дизайном от Pininfarina

Компания Infinix анонсировала выход нового флагманского смартфона Note 60 Ultra, который будет создан в сотрудничестве с итальянским дизайнерским бюро Pininfarina. Производитель заранее сообщил, что устройство станет началом нового этапа в развитии фирменного дизайна и задаст направление для будущих моделей премиального сегмента.

Pininfarina известна работой над внешним обликом спортивных автомобилей и проектами в сфере инженерного дизайна. В Infinix рассчитывают, что партнёрство позволит привнести в устройства элементы, связанные с точностью проектирования, эстетикой и ориентацией на повседневное использование. Технические характеристики Note 60 Ultra пока не раскрываются, однако в компании сообщили, что подробности о концепции и особенностях дизайна будут представлены ближе к запуску.

Ранее Infinix уже сотрудничала с представителями автомобильного дизайна. В частности, были выпущены специальные версии Note 30 VIP Racing Edition и серия Note 40, разработанные совместно со студией BMW DesignWorks. Эти устройства отличались оформлением, вдохновлённым автоспортом, и стали основой для дальнейшего развития подобных проектов.

Ожидается, что Note 60 Ultra получит обновлённую визуальную идентичность и расширит присутствие бренда в сегменте более дорогих смартфонов после официального старта продаж.