Главная » Новости

Infinix Note 50 Pro+ представлен на фото за несколько дней до официального релиза

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Компания Infinix анонсировала запуск своего нового флагманского устройства – Note 50 Pro+, который поддерживает 5G и будет представлен на мероприятии Infinix AI∞ Beta 20 марта. В сети уже доступны впечатляющие изображения смартфона.

Устройство имеет цельнометаллический корпус с плоскими гранями и выделяющимся восьмиугольным блоком камер. Основная камера с разрешением 50 Мп предлагает оптическую стабилизацию, также присутствует перископный модуль с возможностью 100-кратного зума.

На боковых гранях устройства расположены кнопка питания и элементы управления громкостью. На нижней части находятся разъём USB-C, слот для SIM-карт, динамик и микрофон, а в верхней части – ИК-порт и второй динамик, разработанный специалистами JBL.

Смартфон будет работать на базе системы искусственного интеллекта One-Tap Infinix AI∞ и будет доступен по цене до 500 долларов.

Infinix Note 50 Pro+ представлен на фото за несколько дней до официального релиза Infinix Note 50 Pro+ представлен на фото за несколько дней до официального релиза Infinix Note 50 Pro+ представлен на фото за несколько дней до официального релиза

Источник: GSMArena

Infinix Infinix Note 50 Pro+
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.