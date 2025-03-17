Infinix Note 50 Pro+ представлен на фото за несколько дней до официального релиза

Компания Infinix анонсировала запуск своего нового флагманского устройства – Note 50 Pro+, который поддерживает 5G и будет представлен на мероприятии Infinix AI∞ Beta 20 марта. В сети уже доступны впечатляющие изображения смартфона.

Устройство имеет цельнометаллический корпус с плоскими гранями и выделяющимся восьмиугольным блоком камер. Основная камера с разрешением 50 Мп предлагает оптическую стабилизацию, также присутствует перископный модуль с возможностью 100-кратного зума.

На боковых гранях устройства расположены кнопка питания и элементы управления громкостью. На нижней части находятся разъём USB-C, слот для SIM-карт, динамик и микрофон, а в верхней части – ИК-порт и второй динамик, разработанный специалистами JBL.

Смартфон будет работать на базе системы искусственного интеллекта One-Tap Infinix AI∞ и будет доступен по цене до 500 долларов.

Источник: GSMArena