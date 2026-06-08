Infinix Hot 70 Pro 5G появился в утечках: дисплей с dot matrix и Dimensity 7100

В сети появились данные о будущем смартфоне Infinix Hot 70 Pro 5G, который, по предварительной информации, может выйти на рынок Индии в июле–августе 2026 года. Сообщается, что модель разрабатывается как 5G-версия ранее представленного Hot 70 с 4G-модемом.

По утечкам, устройство получит 6,76-дюймовый HD+ дисплей с вырезом под фронтальную 8-мегапиксельную камеру. На задней панели ожидается основная камера на 50 Мп, а также дополнительный dot matrix-дисплей, который может использоваться для уведомлений и отображения информации.

Согласно данным инсайдеров, смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7100 с поддержкой 5G, а также получит до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство, как ожидается, будет поставляться с оболочкой XOS 16 на базе Android 16.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт должен обеспечить продолжительное время работы без частой подзарядки.

Параллельно компания Anker Innovations представила в Китае новую магнитную беспроводную зарядную станцию Prime 3-в-1 с системой воздушного охлаждения TEC. Устройство способно одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods, выполнено в цвете Space Gray и поступило в продажу по стартовой цене около 177 долларов.