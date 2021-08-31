Infinix HOT 11 и HOT 11S появились в консоли Google Play перед запуском

Infinix готовится к дебюту серии HOT 11. Бренд уже подтвердил, что Infinix HOT 11S будет запущен в Индии в сентябре. Этот смартфон вместе с ванильным Infinix HOT 11 теперь появился в консоли Google Play.

Согласно Google Play Console, Infinix HOT 11 и Infinix HOT 11S имеют номера моделей X662 и X6812 соответственно. Смартфоны работают на чипсетах MediaTek.

Первый оснащен SoC Helio G70, а второй — SoC Helio G88, как сообщила компания. Дуэт работает под управлением Android 11 и имеет 4 ГБ оперативной памяти.

Оба телефона оснащены дисплеем FHD + (1080 x 2460 пикселей). Тем не менее, панель на ванильной модели имеет выемку в виде капли росы, в отличие от выреза на варианте S.

Согласно официальной информации, Infinix HOT 11S будет доступен в двух конфигурациях хранилища в Индии — 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 64 ГБ. Эти версии телефона были подтверждены для розничной продажи по цене 9 999 и 10 999 фунтов стерлингов соответственно.

Источник — Astera.