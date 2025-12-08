Главная » Новости

Индия может обязать Apple включить GPS на всех iPhone постоянно

По данным Reuters, в Индии рассматривается предложение, согласно которому Apple и другие производители смартфонов должны будут постоянно активировать GPS на всех устройствах, продаваемых в стране. Пользователям при этом не предоставляется возможность отключать функцию.

Ассоциация операторов связи Индии (COAI) отмечает, что данные о местоположении, получаемые через сотовые вышки, недостаточно точны для расследований, и власти должны иметь доступ к координатам с точностью до метра, предоставляемым GPS. Обычно GPS включается только при запросе приложений на доступ к местоположению или при экстренных вызовах. COAI также предложила запретить уведомления о попытках операторов доступа к геоданным.

Apple официально выступила против этой инициативы. В письме, направленном в июле Индийской ассоциацией сотовой и электронной промышленности (ICEA), которая представляет интересы Apple и Google, компании предупредили, что обязательное постоянное включение GPS будет чрезмерным регулированием.

Ранее в Индии отменили другое требование, согласно которому все производители смартфонов должны были предустанавливать государственное приложение и запрещать его отключение пользователями. Этот приказ был отменён после критики.

