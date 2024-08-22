Индийская Nu Republic представила самозаряжающийся пауэрбанк Cybotron Spin

Индийская компания Nu Republic представила уникальный пауэрбанк Cybotron Spin, который станет полезным для людей, имеющих ограниченный доступ к электросети. Этот аккумулятор можно заряжать без необходимости в розетке.

Cybotron Spin имеет ёмкость 10 000 мАч и поддерживает как проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, так и беспроводную на 15 Вт. Устройство крепится к смартфонам с помощью магнитов и оснащено несколькими разъёмами: USB Type-C (для входа и выхода), Lightning (только для входа) и USB Type-A (только для выхода). Также присутствует дисплей, показывающий уровень заряда.

Особенностью данного пауэрбанка является встроенный спиннер, который при вращении генерирует энергию для подзарядки аккумулятора. Это делает его похожим на динамо-машину, хотя производитель не уточнил, сколько времени необходимо вращать спиннер для зарядки.

На данный момент Nu Republic Cybotron Spin доступен только в Индии по цене около 29 долларов или почти 2 700 рублей.