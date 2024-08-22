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Индийская Nu Republic представила самозаряжающийся пауэрбанк Cybotron Spin

Автор На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

Индийская компания Nu Republic представила уникальный пауэрбанк Cybotron Spin, который станет полезным для людей, имеющих ограниченный доступ к электросети. Этот аккумулятор можно заряжать без необходимости в розетке.

Индийская Nu Republic представила самозаряжающийся пауэрбанк Cybotron Spin

Cybotron Spin имеет ёмкость 10 000 мАч и поддерживает как проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, так и беспроводную на 15 Вт. Устройство крепится к смартфонам с помощью магнитов и оснащено несколькими разъёмами: USB Type-C (для входа и выхода), Lightning (только для входа) и USB Type-A (только для выхода). Также присутствует дисплей, показывающий уровень заряда.

Индийская Nu Republic представила самозаряжающийся пауэрбанк Cybotron Spin

Особенностью данного пауэрбанка является встроенный спиннер, который при вращении генерирует энергию для подзарядки аккумулятора. Это делает его похожим на динамо-машину, хотя производитель не уточнил, сколько времени необходимо вращать спиннер для зарядки.

На данный момент Nu Republic Cybotron Spin доступен только в Индии по цене около 29 долларов или почти 2 700 рублей.

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