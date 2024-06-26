Индийская boAt создала Bluetooth-колонку со встроенным проектором за 7,3 тыс. рублей

boAt Stone Lumos предлагает уникальную комбинацию беспроводной колонки и встроенного проектора, позволяющего создавать особую атмосферу при прослушивании музыки.

Колонка boAt Stone Lumos обладает мощными 60-ваттными динамиками, поддерживает эквалайзер и Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения к устройствам. Она также имеет защиту от воды по стандарту IPX4, что делает ее более устойчивой к влаге и брызгам.

Проектор, встроенный в колонку, способен отображать до 7 предустановленных изображений, которые соответствуют ритму воспроизводимой музыки. Это добавляет визуальные эффекты и создает уникальную атмосферу в комнате.

Колонка также оснащена встроенным микрофоном для принятия звонков через устройство, а фирменное приложение позволяет настроить звучание согласно предпочтениям пользователя.

На данный момент boAt Stone Lumos доступна для покупки в Индии в трех цветах по цене 6999 индийских рупий или 7 300 российский рублей.