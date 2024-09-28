Импортные гаджеты и техника в России станут ещё дороже с 2026 года

С 2026 года в России ожидается заметное повышение цен на импортные товары из-за новых пошлин. Правительство планирует снижать порог беспошлинных онлайн-покупок. Это значит, что теперь придется платить пошлину не только на заказы свыше 200 евро, но и на меньшие суммы, пишет hi-tech.mail.ru.

Евразийская экономическая комиссия предложила поэтапное снижение порога. Сначала он может сократиться до 100 евро, а затем до 50 евро. Это затронет больше людей, так как пошлина будет применяться ко многим покупкам. Вместо 15% пошлины, которая была ранее, предлагается установить ставку в 5%.

С 2024 года стоимость товаров свыше 200 евро уже увеличилась из-за новых пошлин. Теперь, если заказ стоит 250 евро, покупателю придется заплатить больше. Крупные ритейлеры поддерживают снижение порога, поскольку это может увеличить доходы бюджета.

Основные товары, которые подорожают, это техника и гаджеты известных брендов.