iMessage сложно заблокировать из-за особенностей работы уведомлений на iPhone

В зарубежных источниках обсуждают, почему в России была заблокирована FaceTime, но не iMessage. Предполагается, что полная блокировка iMessage может нарушить работу всех push-уведомлений на устройствах Apple.

Трафик iMessage проходит через ту же конечную точку, что и push-уведомления, поэтому отключение сервиса может привести к исчезновению всех уведомлений на iPhone. Такая защита была внедрена Apple ещё раньше, чтобы операторы связи не могли блокировать iMessage, поскольку это снижало спрос на SMS, являвшиеся источником дохода.