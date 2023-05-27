Илону Маску дали разрешение на тестирование нейроимплантов на людях

Речь идет о компании Neuralink, которая еще в 2021 году показала чипированную обезьяну, способную играть в видеоигры самостоятельно.

Позже Илон Маск заявлял, что планируется вживление чипов и в мозг человека, и похоже, что ему удалось добиться разрешения.

Компания Илона Маска получила разрешение в США, которое позволяет проводить клинические опыты по вживлению чипов в мозг человека. Теперь Neuralink займется поиском добровольцев.

Neuralink была создана в 2016 году при содействии Маска. О себе компании заявила в 2019 году показав публике связь мозга человека с цифровым носителем.

Тогда было сказано, что разработчикам удалось создать сверхтонкие нити, через которые планируется считывать информацию с мозга.