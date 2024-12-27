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Илон Маск: Земля станет непригодной для жизни через 500 миллионов лет

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Земля может стать непригодной для жизни уже через 500 миллионов лет из-за расширения Солнца.

В ответ на комментарий в социальной сети Х, где напоминали, что Солнце взорвётся через пять миллиардов лет, он отметил, что это слишком долго и планета может пострадать гораздо раньше.

Маск также подчеркнул, что человечество должно начать осваивать межзвёздные перелёты, чтобы избежать возможных угроз, таких как расширение Солнца или столкновение с астероидом.

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