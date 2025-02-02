Илон Маск заявил о планах выпуска 10 000 человекоподобных роботов Optimus в 2024 году

И хотя это амбициозные планы, Илон Маск заявил, что не будет расстроен, если объёмы выпуска окажутся ниже.

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания намерена выпустить 10 000 человекоподобных роботов Optimus в текущем году. Он отметил, что задача амбициозная и не расстроится, если роботов окажется меньше. Все устройства будут работать на заводах Tesla и помогут в производственных процессах.

Маск сказал, что, скорее всего, не получится создать ровно 10 000 роботов к концу декабря, но несколько тысяч роботизированных помощников вполне могут быть готовыми и полезными. Эта тема должна вернуть оптимизм инвесторам после снижения продаж электромобилей Tesla в 2024 году.

Ранее сообщалось, что несколько роботов уже трудятся на заводах Tesla, однако их работа на публичных мероприятиях контролировалась людьми для безопасности.

Компания сейчас создает производственную линию для выпуска 1000 роботов в месяц, а в будущем планирует увеличить производственные мощности до 10 000 и даже 100 000 единиц в месяц. Маск ожидает, что в конечном итоге Tesla сможет производить 100 миллионов роботов в год, что станет основным источником дохода.

Продажа роботов должна начаться в 2026 году, а их цена может снизиться до 20 000 долларов, когда будет достигнуто производство в 1 миллион единиц в год, что ожидается к 2027 году. Маск подчеркнул, что роботы легко интегрируются в существующую производственную и бытовую среду.