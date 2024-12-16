Илон Маск заявил, что хочет создать собственный сервис электронной почты

Илон Маск, основатель и CEO компании X (ранее известной как Twitter), поделился планами о запуске нового сервиса электронной почты на своей платформе.

В публикации в социальной сети он отметил, что создание почтового сервиса находится в списке приоритетных задач, которые необходимо реализовать.

Маск подчеркнул необходимость переосмысления подхода к обмену сообщениями, особенно в контексте электронной почты. Он считает, что современный обмен сообщениями требует нового взгляда и инновационных решений, что может привести к улучшению пользовательского опыта.

Эта инициатива может стать частью более широкой стратегии по трансформации платформы X в универсальный инструмент для общения и взаимодействия.

В то время как точные детали сервиса пока не раскрыты, пользователи уже начинают обсуждать возможности, которые могут быть предложены, включая интеграцию с существующими функциями платформы.