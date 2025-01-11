Главная » Новости

Илон Маск сообщил о вживлении до 30 чипов Neuralink в 2025 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что компания Neuralink успешно вживила мозговой имплант третьему человеку и планирует провести операции на 20-30 людях в 2025 году. Маск считает, что в будущем использование таких имплантов станет обычным делом.

В интервью он заявил, что все три человека с имплантами Neuralink чувствуют себя хорошо. В августе 2025 года компания сообщала, что второй участник эксперимента уже может создавать 3D-объекты с помощью мысли благодаря импланту.

Первым человеком с мозговым имплантом стал 29-летний Ноланд Арбо, который получил травму спинного мозга и оказался парализован.

Устройство, вживленное в его мозг, позволяет ему управлять компьютером с помощью мыслей, передавая сигналы через беспроводную сеть. Эта технология направлена на помощь людям, утратившим возможность двигать конечностями.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.