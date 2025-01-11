Илон Маск сообщил о вживлении до 30 чипов Neuralink в 2025 году

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что компания Neuralink успешно вживила мозговой имплант третьему человеку и планирует провести операции на 20-30 людях в 2025 году. Маск считает, что в будущем использование таких имплантов станет обычным делом.

В интервью он заявил, что все три человека с имплантами Neuralink чувствуют себя хорошо. В августе 2025 года компания сообщала, что второй участник эксперимента уже может создавать 3D-объекты с помощью мысли благодаря импланту.

Первым человеком с мозговым имплантом стал 29-летний Ноланд Арбо, который получил травму спинного мозга и оказался парализован.

Устройство, вживленное в его мозг, позволяет ему управлять компьютером с помощью мыслей, передавая сигналы через беспроводную сеть. Эта технология направлена на помощь людям, утратившим возможность двигать конечностями.