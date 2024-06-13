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Илон Маск рассматривает возможность создания своего смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Илон Маск, миллиардер и предприниматель, заявил, что в будущем он может разработать свой собственный смартфон.

Илон Маск рассматривает возможность создания своего смартфона

Этой информацией он поделился в своем аккаунте в социальной сети Х, отвечая на вопрос пользователя с ником WR4NYGov, который предположил, что Маск может создать телефон в сотрудничестве с Samsung. Хотя Маск не исключил такую возможность, он не раскрыл подробности проекта.

WR4NYGov упомянул в своем сообщении, что предполагаемый телефон будет работать на операционной системе X OS с открытым исходным кодом, будет оптимизирован для приложений социальной сети X, интегрирован с роботакси Tesla, роботами Optimus, транспортными системами Boring Company и устройствами Neuralink.

Также было упомянуто, что устройство будет поддерживать прямое подключение к Starlink. Ранее Маск пригрозил запретить использование Apple из-за интеграции OpenAI. 

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