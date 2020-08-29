Илон Маск презентовал свинью с имплантированным в мозг чипом

В онлайн-презентации Маск продемонстрировал свою новый чип Neuralink, и даже продемонстрировал раннюю версию гаджета, которую он имплантировал свинье.

«Я думаю, это поразит вас», — сказал Маск зрителям.

По словам Маска, умопомрачительное изобретение, предназначенное для достижения человеческого «симбиоза с искусственным интеллектом», удаляет кусок черепа размером с монету, а затем вводит крошечный чип, который помогает управлять моторикой и другими функциями. Круглый чип, введенный возле уха, также позволит людям управлять телефонами или компьютерами с помощью разума.

Во время демонстрации Маск представил свинью по имени Гертруда, которая, по его словам, успешно прошла испытание на установку устройства. Животное показали с биркой возле уха — предположительно, туда, где было введено устройство. В демоверсии Маска также был продемонстрирован робот, похожий на швейную машину, который устанавливает микрочип, вшивая его в мозг с помощью тонких проводов с электродными шипами.

На мероприятии Маск продемонстрировал несколько свиней, в голову которых были имплантированы прототипы нейронных связей, а также оборудование, которое отслеживало активность мозга этих свиней в режиме реального времени. Миллиардер также объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало компании разрешение на прорывное устройство, которое может помочь ускорить исследование медицинского устройства.

Подобно строительству подземных автомобильных туннелей и отправке частных ракет на Марс, это усилие при поддержке Маска невероятно амбициозно, но Neuralink основывается на многолетних исследованиях интерфейсов мозг-машина. Интерфейс мозг-машина — это технология, которая позволяет устройству, например компьютеру, взаимодействовать и общаться с мозгом. Neuralink, в частности, нацелена на создание невероятно мощного интерфейса мозг-машина, устройства, способного обрабатывать большое количество данных, которые могут быть вставлены в относительно простую операцию. Его краткосрочная цель — создать устройство, которое может помочь людям с определенными заболеваниями.