Илон Маск подтвердил: Starlink не заработает в России

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX не доступен на территории России, поскольку основатель компании Илон Маск принял решение не предоставлять услуги российским гражданам.

В стране не функционируют даже стандартные терминалы, и хотя есть возможность нелегально ввозить оборудование и подключаться к иностранным системам, SpaceX не предлагает свои услуги в России.

Представители компании подтвердили, что они не ведут бизнес с российским правительством или его вооруженными силами, и сервис Starlink в стране не активен.

SpaceX никогда не продавала оборудование в России, однако в некоторых непризнанных западными странами регионах, таких как ДНР, ЛНР и Запорожская область, Starlink может работать.

Кроме того, новая технология SpaceX под названием Direct to Cell, позволяющая смартфонам подключаться напрямую к спутникам, также не будет доступна в России, так как для её использования необходима SIM-карта одного из партнеров компании, среди которых нет российских операторов.