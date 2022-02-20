Илон Маск назвал необходимую для переселения людей на Марс сумму

Марс является единственной более пригодной для проживания планетой в нашей Солнечной системе.

Уже давно не секрет, что ее намерен заселить глава SpaceX Илон Маск, но пока для этого не существует технологий, при этом предприниматель не отступает и разрабатывает системы, которые помогут людям добраться до «Красной» планеты и поселится на ней.

Маск заявил, что в нынешних условиях, чтобы отправить людей на Марс, нужно потратить около 1 трлн долларов.

Маск планирует высадить первых путешественников на Марсе через 5-10 лет, а сейчас главной задачей у предпринимателя стоит спланировать экспедицию, так как нужно не только построить ракеты, но и создать модули для проживания, которые будут обеспечены всем необходимым.

Однако самой главной проблемой колонизации является ее высокая стоимость, ответил глава SpaceX.