Илон Маск может быть настоящим создателем Bitcoin

В мире криптовалют появилась новая гипотеза, согласно которой миллиардер Илон Маск может быть истинным создателем Bitcoin, а не загадочный Сатоши Накамото. Портал Хабр сообщает, что эксперты выделили несколько интересных совпадений в карьере Маска.

Его опыт работы с программным обеспечением в компаниях Zip2 и X.com мог послужить основой для создания Bitcoin. Кроме того, технические навыки Маска позволили бы ему разработать необходимое ПО для криптовалюты.

Еще одним интересным фактом является использование двойных пробелов в текстах как Маска, так и Сатоши Накамото, что добавляет весомости этой теории.

Географический аспект также вызывает внимание: IP-адрес Сатоши в 2009 году был зарегистрирован в районе Ван-Найс в Лос-Анджелесе, недалеко от главной базы SpaceX, где Маск часто бывал.

Маск проявляет постоянный интерес к криптовалютам и поддерживает различные цифровые активы, что добавляет интриги предположению о его связи с Bitcoin.

Если Маск действительно является Сатоши, это укрепит его статус одного из самых влиятельных людей современности. Возможное признание Bitcoin в качестве резервной валюты США в 2025 году может пролить свет на личность его создателя.