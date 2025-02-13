Главная » Новости

Илон Маск: лучший среди всех ИИ Grok 3 уже готов к запуску

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Илон Маск объявил, что Grok 3, следующее поколение языковой модели от компании xAI, будет запущен в ближайшие одну-две недели.

Он отметил, что сейчас проходят финальные испытания, и необходимо доработать последние компоненты, чтобы гарантировать высокое качество работы.

Маск, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, подчеркнул, что Grok 3, вероятно, станет одним из лучших продуктов на мировом рынке ИИ. Напомним, предыдущее поколение, Grok 2, было представлено в августе 2024 года.

Стартап xAI был основан Маском в апреле 2023 года и с тех пор разработал чат-бота Grok, доступного пользователям с премиум-подпиской на платформе X.

Разработчики утверждают, что Grok предлагает уникальную возможность получения актуальной информации без цензуры.

Также в разработке находится чат-бот TruthGPT, который позиционируется как альтернатива ChatGPT, который Маск считает предвзятым.

Grok 3
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.