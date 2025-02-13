Илон Маск: лучший среди всех ИИ Grok 3 уже готов к запуску

Илон Маск объявил, что Grok 3, следующее поколение языковой модели от компании xAI, будет запущен в ближайшие одну-две недели.

Он отметил, что сейчас проходят финальные испытания, и необходимо доработать последние компоненты, чтобы гарантировать высокое качество работы.

Маск, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, подчеркнул, что Grok 3, вероятно, станет одним из лучших продуктов на мировом рынке ИИ. Напомним, предыдущее поколение, Grok 2, было представлено в августе 2024 года.

Стартап xAI был основан Маском в апреле 2023 года и с тех пор разработал чат-бота Grok, доступного пользователям с премиум-подпиской на платформе X.

Разработчики утверждают, что Grok предлагает уникальную возможность получения актуальной информации без цензуры.

Также в разработке находится чат-бот TruthGPT, который позиционируется как альтернатива ChatGPT, который Маск считает предвзятым.