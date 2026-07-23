Илон Маск допустил слияние Tesla и SpaceX

Илон Маск намекнул, что принадлежащий ему производитель электромобилей Tesla в будущем может объединиться с аэрокосмической компанией SpaceX.

По словам предпринимателя, из-за многочисленных совместных проектов пересечений между Tesla и SpaceX становится все больше.

«Мы не можем говорить о слиянии компаний или подобных вещах на конференции по доходам. Все должно следовать правильной процедуре», — заявил Маск во время конференции по квартальным результатам Tesla.

Слухи о возможном объединении компаний ходят уже несколько месяцев, отмечает AFP. После рекордного первичного публичного размещения акций SpaceX они только усилились.

Управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер заявил, что теперь оценивает вероятность слияния Tesla и SpaceX в 90%. Ранее он считал, что вероятность такого сценария составляет 80%.

Tesla уже поставляет аккумуляторы и производственные технологии для некоторых проектов SpaceX. Компании также совместно разрабатывают Terafab — завод по выпуску полупроводников для систем искусственного интеллекта.

Сторонники слияния считают, что оно позволит создать крупную группу, объединяющую искусственный интеллект, робототехнику, промышленность, энергетику и космические технологии. Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что объединение компаний «может немного облегчить жизнь Илону».

При этом эксперты предупреждают о возможных препятствиях. По оценке JPMorgan, главной проблемой может стать получение регуляторных разрешений, особенно в Китае, где связи SpaceX с правительством США способны вызвать опасения в сфере национальной безопасности. Аналитики также отмечают, что Маск имеет значительно больше влияния в SpaceX, чем в Tesla, что может затронуть интересы акционеров автопроизводителя.