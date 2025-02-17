Илон Маск анонсировал запуск Grok 3

Илон Маск сообщил, что его компания xAI представит новую версию модели Grok 3 18 февраля. Демонстрация начнётся в 20:00 по тихоокеанскому времени.

Маск описал Grok 3 как «самый умный ИИ на Земле» и отметил, что команда работает над продуктом в выходные. Он поделился примерами работы Grok, включая инсценировку стихотворения из «Властелина колец», адаптированную к технологической тематике.

На Всемирном правительственном саммите в Дубае Маск сказал, что Grok 3 превзойдёт все существующие модели. Модель обучена на синтетических данных и способна анализировать свои ошибки для улучшения логической согласованности.