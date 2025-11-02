7 лучших браузеров для мультиаккаунтинга: топ решений для безопасной работы

Антидетект‑браузеры позволяют безопасно управлять множеством аккаунтов и автоматизировать работу в интернете. Выбор инструмента зависит от задач, количества профилей и бюджета — от новичка до профессионала каждый найдет подходящий вариант.

Даже если вы уже знакомы с такими инструментами, выбрать подходящий может быть непросто. В этой статье мы рассмотрим популярные решения на рынке и поможем найти то, которое подходит вам.

Как выбрать свой антидетект браузер: Чек-лист

· Бюджет и масштаб. Сколько аккаунтов вам нужно? Малые объёмы и ограниченный бюджет требуют простых решений, для больших — важна масштабируемость и стабильность.

· Прокси. Будете использовать свои или встроенные? Встроенные прокси (например, как в Multilogin) ускоряют создание аккаунтов и снижают расходы.

· Автоматизация. Планируете автоматизировать задачи? Проверьте, есть ли поддержка внешних скриптов через API или встроенные инструменты.

· Командная работа. Нужно работать вместе с коллегами? Функции управления доступом, облачное хранилище и совместное использование профилей будут полезны.

· Удобство и надёжность. Насколько легко настроить браузер и как он ведёт себя при работе? Простота интерфейса и стабильность работы важны для ежедневного использования.

От выбора антидетект-браузера зависит эффективность и стабильность работы. Сравните функции и протестируйте пробные версии, чтобы выбрать идеальный для ваших потребностей инструмент.

1. Multilogin

Multilogin — это первый антидетект-браузер на рынке, который с 2015 года задаёт стандарты надёжности и безопасности. Он идеально подходит как для новичков, так и для небольших команд.

Ключевые особенности:

· Доступный старт: Разработчики позиционируют его как максимально дружелюбное решение для новичков и небольших команд. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить функционал и начать работу с первыми профилями без глубоких технических знаний.

· Встроенные прокси: Одно из главных отличий Multilogin — это наличие резидентских прокси в каждом плане. Это избавляет пользователя от необходимости покупать прокси отдельно, обеспечивая стабильную работу с самого начала. Для выбора доступны прокси из 150+ стран.

· Надежность: За годы работы Multilogin зарекомендовал себя как один из самых стабильных и надёжных инструментов на рынке.

· Продвинутый антидетект: Браузер позволяет настраивать более 55 параметров цифрового отпечатка, а также поддерживает эмуляцию мобильных профилей (Android) и использование подготовленных cookies для снижения риска блокировок новых аккаунтов.[MZ1]

Multilogin также предлагает облачное хранилище для ваших профилей, автоматизацию через API, совместную работу с управлением доступом, встроенную 2FA и Быстрые действия на основе AI, что делает его универсальным инструментом для безопасного заработка в интернете.

При этом сервис отличается доступными ценами — можно начать с пробного периода за 1,99 €, а при оплате за год тарифы стартуют от 5,85 € в месяц.

2. Octo Browser

Octo Browser известен своей высокой производительностью и гибкостью в настройке профилей.

· Поддердка Chromium: Octo разработан на базе Chromium, что обеспечивает нативную работу и высокую скорость, минимизируя задержки.

· Гибкая тарификация: Позволяет докупать профили и слоты для членов команды, что удобно для точного контроля расходов.

· API и автоматизация: Octo Browser поддерживает мощный API для интеграции с внешними скриптами и инструментами автоматизации.

3. Undetectable.io

Undetectable выделяется на фоне конкурентов предложением неограниченного количества профилей даже на базовых платных тарифах.

· Безлимитные профили: Ключевая особенность, привлекающая пользователей с очень большими объемами работы.

· Локальное хранение: Undetectable поддерживает локальное хранение профилей

· Шаблоны отпечатков: Большая база готовых цифровых отпечатков для быстрого старта.

4. Dolphin Anty

Dolphin Anty популярен среди специалистов сфере арбитража трафика, благодаря своему функционалу и интеграции с инструментами автоматизации.

· Фокус на арбитраже: Тесная интеграция с популярными рекламными платформами и наличие встроенных инструментов для автоматизации рутинных задач (например, автозалив рекламных кампаний).

· Бесплатный тариф: Бесплатный тариф предоставляет возможность создания до 10 профилей.

· Синхронизатор: Уникальная функция, позволяющая синхронно выполнять действия в нескольких окнах браузера, что значительно ускоряет работу.

5. GoLogin

GoLogin позиционируется как простое и удобное облачное решение, которое позволяет работать с профилями с любого устройства.

· Совместная работа. Возможность делиться профилями с другими участниками и задавать уровни доступа — удобно для агентств и командных проектов.

· Автоматизация. Поддержка API позволяет создавать и запускать профили без участия пользователя, что полезно для разработчиков и масштабных задач.

· Мобильное приложение. Управление профилями и доступ к аккаунтам прямо с телефона, без необходимости использовать компьютер.

6. AdsPower

AdsPower популярен в азиатском регионе и активно используется для работы с e-commerce платформами (Amazon, eBay) и социальными сетями.

· Поддержка Firefox и Chrome: Предоставляет выбор между двумя ядрами браузера (Chromium и Firefox), что расширяет возможности для обхода систем обнаружения.

· RPA-автоматизация: Встроенные функции Robotic Process Automation (RPA) позволяют настраивать сложные сценарии автоматизации без написания кода.

· Командные функции: Расширенные возможности для управления командами и распределения задач.

7. Linken Sphere

Linken Sphere — один из старейших игроков на рынке, который изначально делал акцент на максимальной безопасности и анонимности.

· Собственная сборка: Работает на собственной сборке Chromium, что обеспечивает высокий уровень защиты от обнаружения.

· Рабочие пространства: Организация профилей в изолированные рабочие пространства с собственными настройками прокси и тегами.

· Прокси-менеджер: Встроенный мощный менеджер для работы с различными типами прокси.

Сравнение цен на антидетекты в 2025

Multilogin

Цена: €9/мес (или €5,85/мес при годовой оплате)

Вывод: Самый доступный вариант, идеально для старта

GoLogin

Цена: $49/мес

Вывод: Высокая начальная цена

Octo Browser

Цена: €10/мес

Вывод: Доступный старт с ограниченным набором функций

Undetectable.io

Цена: $49/мес

Вывод: Подходит для пользователей с большей нагрузкой

Linken Sphere

Цена: $30/мес (минимум)

Вывод: Высокая цена

Dolphin Anty

Цена: ≈$89/мес

Вывод: Высокая начальная цена

AdsPower

Цена: ≈$9/мес

Вывод: Низкая цена, но нужно покупать прокси

Среди рассмотренных антидетект‑браузеров Multilogin выделяется как самое доступное и универсальное решение для новичков и небольших команд. Для пользователей с большим количеством профилей или специфическими задачами подойдут GoLogin, Dolphin Anty или Undetectable.io, а профессионалы, ориентированные на безопасность и сложные сценарии, могут выбрать Linken Sphere. Выбирайте инструмент в зависимости от бюджета, масштаба работы и требуемых функций.