ИИ-стартапы создают миллиардеров с рекордной скоростью, сообщают СМИ

Согласно данным CB Insights, на сегодняшний день в сфере искусственного интеллекта насчитывается 498 частных компаний с оценкой свыше 1 миллиарда долларов. Из них 100 стартапов появились после 2023 года. Ещё около 1300 компаний оцениваются более чем в 100 миллионов долларов.

Большинство таких стартапов базируется в Силиконовой долине, отмечает CNBC. По информации New World Wealth и Henley & Partners, в Сан-Франциско сейчас проживает больше миллиардеров — 82 человека — чем в Нью-Йорке, где их 66.

Эксперт MIT Эндрю Макафи называет этот процесс беспрецедентным за последние сто лет по масштабу и скорости создания богатства.