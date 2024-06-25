ИИ-сканер от UVEye найдет проблемы с автомобилем за считанные секунды

Компания UVEye представила новое устройство для диагностики автомобилей, которое получило широкое признание в сервисных центрах США. Этот супер-сканер, оснащенный искусственным интеллектом, уже установлен в 300 сервисных центрах по всей стране и привлекает внимание автомобильной индустрии своими передовыми возможностями.

Процесс диагностики с помощью устройства UVEye занимает всего несколько минут и предоставляет мгновенный отчет о техническом состоянии автомобиля.

Автомобиль проезжает под специальной рамкой, в которую встроены камеры, фотографирующие его со всех сторон, включая днище. Затем снимки обрабатываются искусственным интеллектом, который способен точно обнаружить износ шин, повреждения кузова, утечки топлива и другие дефекты внешних компонентов автомобиля.

Это инновационное устройство уже получило прозвище «МРТ для автомобилей» благодаря своей способности выявлять проблемы, которые могут быть упущены техническими специалистами.

Дилерский центр Findlay Cadillac в Лас-Вегасе стал одним из первых, кто установил этот супер-сканер, и отмечает его эффективность в обнаружении дефектов, недоступных для обычной визуальной проверки.

Представители компании UVEye считают, что их устройство может революционизировать процесс обнаружения повреждений и механических проблем в автомобильной промышленности, стандартизируя и ускоряя этот процесс.

Благодаря своей точности и скорости, супер-сканер UVEye становится незаменимым инструментом для сервисных центров, позволяя им предоставлять более высокий уровень обслуживания и точную диагностику автомобилей.