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ИИ применили для ускорения доставки посылок через Почту России

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Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в логистику почтовой компании Почта России позволит автоматизировать рутинные операции и оптимизировать маршруты доставки.

Система интеллектуального моделирования, разрабатываемая в рамках сотрудничества с Фондом «Сколково» и компанией «Тераплан», будет использовать исторические данные для прогнозирования поступления почтовых отправлений на каждом этапе логистической цепочки.

Затем система предложит оптимальные маршруты доставки, что позволит сократить время доставки и уменьшить количество транспортных узлов.

Почта России активно продвигает цифровые решения в логистике, используя накопленные данные о трекинге почтовых отправлений, операциях на логистических объектах и отделениях связи.

Компания также применяет систему анализа больших данных для оптимизации международных маршрутов и технологию компьютерного зрения для распознавания стикеров, адресов и других параметров при управлении сортировкой.

Партнерство с Фондом «Сколково» и компанией «Тераплан» позволяет Почте России использовать передовые технологии ИИ и оптимизационные платформы для улучшения качества услуг и повышения эффективности логистических операций. Это направление развития является частью стратегии цифровизации компании и ее усилий по созданию высокотехнологичной компании с удобными цифровыми сервисами для пользователей.

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