ИИ-ответы вытесняют сайты из привычного поиска россиян

Российские интернет-пользователи всё чаще получают необходимую информацию непосредственно из ответов искусственного интеллекта, не переходя на сайты из поисковой выдачи. Согласно исследованию коммуникационного агентства Faves Communications, 89% опрошенных учитывают ИИ-ответы при поиске информации в «Яндексе» и Google.

Как сообщает CNews, годом ранее аналогичный показатель составлял 52%. Таким образом, за относительно короткий период использование нейросетевых инструментов стало значительно более распространённым среди участников исследования.

Около 43% опрошенных заявили, что им обычно достаточно информации, которую предоставляет искусственный интеллект непосредственно на странице поисковой выдачи. Ещё 45% читают сгенерированный ответ, но затем дополнительно проверяют сведения по другим источникам.

Доля пользователей, полностью игнорирующих нейросетевые ответы, оказалась ниже 4%.

Популярность подобных инструментов подтверждают и данные «Яндекса». В четвёртом квартале 2025 года с ответами «Алисы AI» в поиске ежемесячно взаимодействовали 46,5 миллиона человек.

В третьем квартале 2026 года этот показатель увеличился до 54,8 миллиона пользователей. Рост за рассматриваемый период составил около 18%.

Одновременно аналитики фиксируют сокращение посещаемости традиционных сайтов. По статистике LiveInternet, проанализированной Faves Communications, в сентябре 2026 года количество посетителей сайтов Рунета оказалось на 29% ниже показателя аналогичного месяца предыдущего года.

Число просмотров страниц сократилось на 30%. Особенно заметным снижение оказалось в категории новостных ресурсов: просмотры уменьшились на 44%, а количество посетителей — на 40%.

При этом исследование не доказывает, что всё снижение посещаемости вызвано исключительно распространением искусственного интеллекта. На динамику интернет-трафика могут влиять и другие обстоятельства.

Аналитики также зафиксировали рост доверия к нейросетевым ответам. Если год назад подобной информации доверяли 43% участников исследования, то теперь соответствующий показатель достиг 68%.

Одновременно меняется отношение пользователей к первоисточникам. При поиске действительно важной информации почти 78% опрошенных стараются обращаться к исходным материалам.

Представители Faves Communications считают, что изменения заставят владельцев сайтов и редакции пересматривать стратегии распространения контента.

Одним из перспективных направлений становится повышение доступности качественных материалов для систем искусственного интеллекта. При этом значение приобретают достоверность информации, экспертность авторов и репутация издания.

По мнению аналитиков, конкуренция за внимание пользователей постепенно выходит за пределы традиционной поисковой выдачи. Однако результаты опроса следует оценивать с учётом его методологии и состава выборки, сведения о которых в публикации раскрыты не полностью.